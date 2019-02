Valkeakosken kaksoismurhasta epäiltyjen vaikenemisen muuri säröilee – "Jonkun verran vielä hämärän peitossa"

Teosta on vangittuna kaksi miestä, ja näitä epäillään asiaan liittyen murhasta. Tutkinnan alkuvaiheessa miehet ovat pysyneet varsin vaitonaisina, mutta tilanne on poliisin mukaan kehittynyt.

– Meillä on kertomuksia pikkuhiljaa tullut paperille. asia etenee hissun kissun, tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen kuvailee.

Osallisten suhteita ja teon motiiveja selvitetään

Poliisilla on kuitenkin yhä paljon tekemistä. Keskiössä on selvittää henkirikosta ja sitä edeltäviä tapahtumia. Sen tiimoilta poliisi tuleekin yhä puhuttamaan paljon ihmisiä ja odottelemaan teknisen tutkinnan tuloksia lisäkuulusteluiden tueksi.

Poliisilla on kertomansa mukaan jonkinlainen käsitys siitä, mikä oli uhrien ja epäiltyjen välinen suhde, mutta kertoo, että mitään varmaa asiassa ei kuitenkaan vielä ole. Asiaa selvitetään ”kissojen ja koirien kanssa”, kuten myös teon motiiveja.

– Jonkun verran on vielä hämärän peitossa. Meillä on oma käsitys siitä, mikä on voinut olla taustalla, mutta pitää vielä saada näyttöä, Kinnunen kuvailee.