Musiikkiduo Emma & Matilda on tiivis yksikkö, jonka mieli aaltoilee usein samassa tahdissa: "Molemmilla outo syksy, ja oireita tuli vahvemmin kuin yleensä"

Emma Johansson ja Matilda Malkamäki muodostavat Emma & Matilda -musiikkiduon. Heidän kappaleensa kumpuavat molempien sisäsyntyisestä melankoliasta. Usein myös heidän vointinsa mielenterveyden kanssa on mennyt samoissa sykleissä.

Emma & Matilda -yhtyeenä musiikkia tekevien Emma Johanssonin ja Matilda Malkamäen kappaleet ovat herkkiä, koskettavia ja paikka paikoin sielua riipiviä. 6–7-vuotiaina tuntematta vielä toisiaan he ovat molemmat kuunnelleet Jipun albumia Kuka teki minusta tän naisen.

– Se, että olemme molemmat kotona kuunnelleet aikuisten levyä, itkeneet ja jotenkin pystyneet samaistumaan siihen, kertoo siitä, että melankoliamme on jotenkin sisäsyntyinen juttu. Ettei se oli minkään yhden tapahtuman ansiota, vaan herkkyyttä ja tapa katsoa maailmaa. Se on jotenkin aina ollut olemassa, Emma pohtii MTV Uutisille.

– Sellaiset kappaleet ovat aina puhutelleet ja tuntuneet tosi syvästi, ja nimenomaan tuntuneet tosi hyviltä. Ne hoivaavat ja ovat turvallisia ja minusta tuntuu, että on aina yhteisymmärrys sen tekijän kanssa, Matilda jatkaa.

Emmalla & Matildalla ei ole koskaan ulkopuolinen olo heidän ystävyydessään.

– Meillä on aina ollut oma maailma kahdestaan, missä on todella hyvä olla. Meidän kahden ystävyydessä ei ole ikinä ulkopuolinen olo. Tuntuu, että meillä molemmilla on ollut sellainen olo elämän aikana monissa tilanteissa, että jostain syystä on vähän ulkopuolinen olo tai ei löydä luottamusta siihen tilanteeseen, Emma pohtii kaksikon yhteyttä vielä lisää.

Eräs lapsuudenkaveri sanoi joskus osuvasti Emmalle asian, joka tiivistää hänen sielunmaisemansa.

– Hän sanoi, että kuuntelin todella outoa musiikkia lapsena. Sitä ei ole ikinä kukaan minulle suoraan sanonut, mutta minulla on aina ollut sellainen olo muiden keskellä, että kuuntelen outoa musiikkia, Emma kertoo huvittuneena.

Mielenterveyden haasteet muokanneet aikuisiällä

Kaksikko julkaisi ensimmäisen kappaleensa Joku jonka sä haluut marraskuussa 2022. He tutustuivat Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja alkoivat tehdä musiikkia koronapandemian aikana.

Tuo aika oli heille valtavan tärkeää ja määritti pitkälti sen, minkälaista heidän elämänsä on tänä päivänä.

Se, mikä on muokannut muusikkoja eniten aikuisiällä, on molemmilla yhtenevää. Mielenterveyden haasteet ovat osa molempien elämää tänä päivänä.

– On todella vaikeaa ja hämmentävää, miten paljon ahdistus, paniikki ja masennus voi määrittää sitä, mihin pystyn tai miltä elämäni näyttää. Käyn terapiassa ja olen käsitellyt asiaa, mutta muistan, miten pelottavaa on ollut tuntea sillä tavalla. Se myös muokkasi maailmankuvaa, kun tajusi, että minulle voi käydä näin. Alkaa pelätä sitä oloa, kun pääsee parempaan aikaan ja miettii, jos se tuleekin uudestaan, Emma pohtii.

Emma & Matilda saavat toisiltaan tärkeää vertaistukea.Alexander Richardson

Matilda kokee, että heidän vointinsa mielenterveyden kanssa on mennyt aina hämmentävän samoissa aalloissa.

– Ehkä tunnemaailmamme vain on sillä tavalla samanlainen. Tietyllä tavalla tunnistan, että olen kärsinyt ahdistuneisuudesta koko elämäni, mutta yhdessä vaiheessa, kun musiikkijulkaisujamme alkoi tulla, niin kyllä meillä oli molemmilla outo syksy, ja oireita tuli vahvemmin kuin yleensä. Hyvät ajanjaksot ovat olleet yleensä samaan aikaan. On ollut kamalaa, että ahdistaa niin paljon, mutta siinä mielessä kiva juttu, että on toinen, joka käy läpi samoja asioita, Matilda kertoo.

Kaksikolla on hyvin yhteinen elämä, joten he voivat sovittaa tekemisensä sen mukaan, millainen kausi heillä on mielensä kanssa menossa.

– Ei tietenkään toivo, että toisella menisi huonosti, ja mielellään olisi ainoa, joka kärsii tietyistä asioista, mutta kun ongelmakohdat ja olot ovat samankaltaisia, niin kyllä se auttaa. On joku, joka ymmärtää täysin, mistä puhun, Emma jatkaa.