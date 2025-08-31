MTV Uutiset piipahti Helsingin Kaivopuistossa juuri ennen Sandstorm Run -juoksutapahtuman alkua. Tunnelma osallistujien kesken oli katossa.

Helsingin Kaivopuistosta starttasi iltapäiväneljältä Sandstorm Run -juoksutapahtuma, joka juhlistaa dj ja musiikkituottaja Daruden, oikealta nimeltään Ville Virtasen 25-vuotista uraa. Juoksutapahtuman reitti kulkee Sandstorm-musiikkivideon tunnetuimmilla kuvauspaikoilla.

MTV Uutiset kävi Kaivopuistossa aistimassa tapahtuman tunnelmaa. Sandstorm raikasi taustalla, kun osallistujat lämmittelivät tihkusateessa vajaan seitsemän kilometrin mittaista koitosta varten.

Väkijoukossa näkyi Sandstorm-musiikkivideon hengessä lukuisia punaisia paitoja sekä useita salkkuja.

Yksi juoksutapahtuman osanottajista on DJ Control -nimellä tunnettu muusikko Jaakko Manninen, joka on työskennellyt Daruden kanssa ja tuntee tämän jo reilun kahden vuosikymmenen takaa.

Mannisen mukaan Sandstorm oli aikoinaan iso juttu myös hänelle.

– Se oli ensimmäisiä suomalaisia musiikkivideoita, joka löi läpi maailmalla. Itselleni dancemusiikin ja musiikkivideoiden tekijänä se oli sellainen kulmakivi, että tuonne pitää päästä. Hienoa nähdä, miten iso merkitys sillä biisillä ja artistilla on, ja miten hyvin hän pystyy vieläkin kiertämään ympäri maailmaa.

Darudea kuvaillessaan Manninen ei ylistyssanoja säästellyt.

– Ville rakastaa fanejaan ja on paljon vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Ville on tehnyt sen juuri kuten pitääkin. Se, että pystyt tekemään pitkän uran on arvostettavaa ja johtuu siitä, millainen ihminen Ville on. Se on aivan upea ihminen, rakastan sitä äijää.

Yhdysvalloissa asuvan Mannisen mukaan Sandstorm soi tänäkin päivänä hänen kotikulmillaan San Diegossa jokaisissa juhlissa sekä urheilutapahtumissa.

– Sitten olen aina, että my boy, my boy, jee, Ville, Finland, Finland! Olen jopa haastanut, että tämän pitäisi olla Suomen kansallislaulu, koska tästä kaikki tietävät Suomen!

Kurkkaa Sandstormin valtaaman Kaivopuiston tunnelmiin yllä olevalta videolta!

Sandstorm Run -tapahtuman järjestäjä Katja Presnal kertoi sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa, että tapahtumaan odotettiin yli kahdeksaasataa osallistujaa. Osallistujia oli saapumassa useista eri maista.

Presnalin mukaan tapahtuma on herättänyt kiinnostusta ulkomaisissa medioissa.

– Reuters on tulossa, BBC on tulossa, The Guardian on tekemässä juttua. Suomessa ei ehkä tajutakaan, miten iso, globaali ilmiö Sandstorm edelleen on, Presnal sanoi.

Kyseessä ei ole juoksukilpailu, vaan osallistujia palkitaan muilla perustein. Voittaja voi olla kuka tahansa osanottaja.

– Oli se sitten se, joka pitää eniten hauskaa tai se, kenellä on paras asu, tai kuka kuuntelee biisiä kaikkein eniten, Presnal kertoi.

