Käärijälle Vuoden vientiteko -palkinto – Cha Cha Cha palkittiin Vuoden biisinä

Palkintoja jaettiin yhteensä kuudessa eri kategoriassa: Vuoden biisi, Vuoden kevyen musiikin tekijä, Vuoden genrevapaa kategoria, Vuoden vientiteko, Vuoden taidemusiikin säveltäjä suurimuotoisissa ja pienimuotoisissa teoksissa sekä Vuoden läpimurto. Lisäksi gaalassa ojennettiin Nuoren tekijän stipendi, Vuoden raportoija -palkinto ja Kunniapalkinto.



Vuoden vientiteko -pystin pokkasi Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen. Artisti palkittiin ennennäkemättömästä kansainvälisestä menestyksestä kuluneena vuonna. '



Artistin maailmanlaajuinen jättihitti Cha Cha Cha nappasi voiton Vuoden Biisi -kategoriassa. Kappale on ollut Spotifyn ykkönen kuudessa eri maassa, mennyt viiden kärkeen 18 eri maassa ja Top 50 -listalle 28 eri maassa. Cha Cha Cha teki historiaa myös lyömällä Suomen päiväkohtaisen striimiennätyksen Spotifyssa yli 469 600 striimillä.

Cha Cha Cha:lla on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa maailmanlaajuista striimiä Spotifyssa, 140 miljoonaa Youtubessa ja 928 miljoonaa TikTokissa. Biisin ovat kustantaneet HMC Publishing ja Warner Chappell Music Finland.

– Kappale on tehnyt suomalaisen musiikin historiaa maailmanlaajuisesti ollen eniten striimattu suomenkielinen kappale. Käärijä-ilmiö on yksi vuoden 2023 isoimmista ilmiöistä Suomessa, ja kaiken keskiössä on Cha cha cha -biisi, joka sellaisenaan on oivaltava, hauska ja aikaa kestävä kappale, raati perustelee.

Käärijä edustii Cha cha cha -kappaleella Suomea Liverpoolin Euroviisuissa toukokuussa 2023, sijoittuen historiallisesti toiseksi.

KUUMAA-yhtyeen Brotherukselle Vuoden läpimurto- ja Vuoden kevyen musiikin tekijä -palkinnot



Vuoden läpimurto - ja Vuoden kevyen musiikin tekijä - palkinnoilla palkittiin KUUMAA-yhtyeestäkin tuttu laulaja-lauluntekijä Johannes Brotherus. Hän on kirjoittanut biisejä muun muassa Tuure Kilpeläiselle, Antti Ketoselle, Ville Veikalle ja Einille.

Brotherus on myös tuottaja ja freelancemuusikko, sekä tehnyt jousisovituksia ja -äänityksiä mm. Etalle, Maija Vilkkumaalle ja Ellinooralle. Brotherus tekee musiikkia artistien lisäksi eri äänitteisiin, tanssiteoksiin sekä TV- ja elokuvatuotantoihin. Kustantajana toimii Elements Music.

– KUUMAAn tunnistettava sävelkieli ja kuulijoita koskettavat sanoitukset muuttavat suomalaisen popin maisemaa. Yhtyeen menestys on myös esimerkki siitä, että joskus biisileirit eivät auta, vaan tarvitaan artistin omaa tekijyyttä, raati kommentoi.

Vuoden genrevapaa -kategoriassa voiton vei Kaiken takana on Bämä -liike kustantajanaan Elements Music. Liikkeen takana on 11 naisartistia, joiden yhteistyön tuloksena syntyi Kaiken takana on Bämä -kappale. Kappaleen kaikki tulot ohjataan Särö-organisaatiolle, joka tarjoaa tytöille ja naisille sekä trans- ja muunsukupuolisille ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään musiikin keinoin.

Vuoden taidemusiikin säveltäjä -kategoriassa suurimuotoisten teosten osalta palkittiin Outi Tarkiainen teoksesta Milky Ways – Concerto for English Horn and Orchestra. Kappaleen on kustantanut Edition Wilhelm Hansen. Pienimuotoisten teosten osalta voiton vei Tiina Myllärinen teoksesta (Bad) Dreams come true jousikvartetille (2022). Kustantajana on toiminut Fennica Gehrman.

Palkintogaalan yhteydessä luovutettiin myös tekijä- ja kustantajajärjestöjen yhteinen Vuoden raportoija–palkinto, joka ojennettiin Antti Ahopelto & Etiketti -yhtyeelle. Kyseinen tunnustus myönnetään ansiokkaasta toiminnasta elävän musiikin saralla. Palkinnon saaja on esimerkillisesti huolehtinut esitetyn musiikin raportoinnista Teostolle ja varmistanut työllään, että Teosto voi kohdentaa tilitykset oikein kappaleiden oikeudenomistajille.

Nuoren tekijän stipendiojennettiin tuottaja ja lauluntekijä Wille Mannilalle. Hänet kiinnitettiin HMC Publishingille vain 18-vuotiaana. Mannilasta on kasvanut muutaman vuoden sisään haluttu tuottaja ja biisintekijä, jonka biisejä ovat esittäneet mm. Antti Tuisku, Isac Elliot, Ahti, Costi, Överi, DAVI ja LEWI & Tippa.

Tämän vuoden Kunniapalkinnollapalkittiin laulaja-lauluntekijä ja tuottaja Teemu Brunila. Alunperin The Crash -yhtyeen perustajana ja johtohahmona tunnettu Brunila on tehnyt pitkäjänteistä työtä matkalla Suomen kansainvälisesti menestyneimmäksi pop-musiikin tekijäksi. Hänen kirjoittamiaan kappaleita on kuunneltu yli 5 miljardia kertaa eri streaming-palveluissa. Hän on kirjoittanut kappaleita mm. Tiestolle, Jason Derulolle, JP Cooperille ja monille muille globaalin tason sekä eturivin kotimaisille artisteille. Brunila on hyvin arvostettu musiikintekijä niin Suomessa kuin maailmalla.

– Teemu Brunila on luonut poikkeuksellisen menestyksekkään musiikkiuran. Hän on esikuva paitsi musiikintekijänä myös bisnestoimijana. Yhdessä tuottaja Jukka Immosen kanssa hän on perustanut kustannusyhtiö Nordic Music Partnersin, joka toimii nykyään Suomen lisäksi myös Norjassa, Hollannissa ja Ranskassa sekä Yhdysvalloissa, kertovat palkintoperusteluissaan Suomen Musiikkikustantajat ry:n hallituksen jäsenet Tommi Tuomainen Elements Music Oy:stä ja Tom Frisk Kaiku Songs -yhtiöstä.



Ehdokkaat valitsivat yhdistyksen jäsenet ja voittajista päättivät kutsuraadit. Poikkeuksena olivat Nuoren tekijän stipendi, Kunniapalkinto sekä Vuoden vientiteko - ja Vuoden läpimurto -palkinnot, joista päätti yhdistyksen hallitus.