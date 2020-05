Kaikkien aikojen pussikaljaviikonloppu? Lähes hellettä ja etäkoulua käyneet nuoret tapaavat pitkän ajan jälkeen – "Toivottavasti ymmärretään, että kyllä se syksykin vielä tulee"

Käytännössä Helsingin poliisi on varannut joitain kymmeniä poliiseja – tavallisen mies- ja naisvahvuuden päälle – nuorisoa ja muuta juhlaväkeä suitsimaan.

– Tässä epävarmassa bisneksessä, jossa poliisikin on, täytyy kuitenkin varautua silti siihen, että resurssit riittävät, kun ihmisiä on liikenteessä.

– Tuppaa olemaan niin, että tietynlainen juhlinnan määrä on vakio. Nyt kun on juhlittu kotioloissa, poliisi on saanut paljon metelistä johtuvia kotihälytyksiä ynnä muuta. Jos nyt ihmiset lähtevät kaduille ja terasseille, se painopiste siirtyy kodeista yleisille paikoille.