Mies kärysi ratista kaksi kertaa samana päivänä

Noin 30-vuotias mies onnistui käryämään ratista peräti kaksi kertaa saman illan aikana.
Sunnuntai-iltana poliisi pysäytti epävarmasti edenneen ja kaistallaan seilailleen kuljettajan Raahen keskustassa. Osoittautui, ettei autoa ajaneella, noin 30-vuotiaalla miehellä olisi ollut mitään asiaa ohjauspyörän taakse, poliisi tiedottaa.
Ajokiellossa ollut mies puhalsi yhden promillen rattijuopumuslukemat. Poliisipartio kirjasi rikosilmoituksen rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Myöhemmin samana iltana hätäkeskus sai havaintoja epävarmasti etenevästä henkilöautosta Oulun suunnalla. Oulun poliisi pysäytti 157 kilometriä tunnissa sadan kilometrin tuntinopeusalueella ajaneen kuljettajan, joka osoittautui samaksi mieheksi, joka oli jo ehtinyt kärytä ratista Raahessa.
Lue myös: Mies pakeni raivokkaasti poliisia peukkua ja piriä veressään – kaahaus kostautui ulosajona
Mies pakeni raivokkaasti poliisia peukkua ja piriä veressään – kaahaus kostautui ulosajona
Miehelle tehty huumausainepikatesti näytti hänen käyttäneen myös kokaiinia ja amfetamiinia. Miehen autosta löytyi lisäksi löytyi pieni määrä epäiltyä kannabista.
Kuljettaja otettiin kiinni ja kuljetettiin poliisivankilaan. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena, huumausaineen käyttörikoksena sekä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.
Kyseessä ei suinkaan ollut miehen ensimmäinen kerta poliisivankilassa, vaan hänelle oli kertynyt vuoden sisällä lukuisia rattijuopumuksia sekä kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta.