Lämpimänä alkanut kesäviikonloppu toi poliisille satoja tehtäviä eri puolilla maata: "Selkeästi kevään vilkkain ilta" – lauantaista odotetaan vielä kiireisempää

Tästä huolimatta yö on ollut Itä-Uudenmaan poliisin alueella muuten erittäin vilkas. Tehtävien joukossa on ollut muun muassa häiriökäyttäytymistä ja kotihälytystehtäviä, mutta ei Ojalan mukaan kuitenkaan mitään suurempaa.

"Selkeästi kevään vilkkain ilta tähän asti"

– On meillä edelleenkin niin sanotusti taulu täynnä tehtäviä. On tämä varmaan tämän kevään selkeästi vilkkain ilta ollut tähän asti, mutta mitään sellaista ihan erityisempää ei ole ollut meneillään.

Käsirysyä Aurajokirannassa

Rikoskomisario Pertti Läksyn mukaan Lounais-Suomen poliisilaitoksella on valmistauduttu erikseen ja lisätty henkilökuntaa viikonlopun ajaksi, kun kesä alkaa ja koululaisia on liikkeellä. Turussa Aurajokirannassa on ollut Läksyn mukaan perjantaina todella paljon ihmisiä ja pientä nujakointiakin on ollut havaittavissa.