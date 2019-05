Poliisi varoittaa koulun päättäjäisiä juhlivia väkivallasta Vantaalla: "Jos oma nuori on lähdössä, en suosittelisi menemään näihin paikkoihin"

Itä-Uudenmaan Poliisi tiedotti tiistaina koulujen päättäjäisviikonlopun juhlinnan haasteista.



Poliisi nosti esiin erityisesti Vantaan Kuusijärven sekä Jokiuomanpuiston alueet, joihin lukuisat nuoret perinteisesti kokoontuvat. Paikalle voi saapua poliisin mukaan myös ulkopuolisia, väkivaltaisia henkilöitä.



Ongelmallisena pidetään myös sitä, etteivät nuorten vanhemmat vastaa yhteydenottoihin, jos heitä tavoitellaan tuntemattomasta numerosta.

Rikoskomisario Kimmo Kostiainen Itä-Uudenmaan poliisista rauhoittelee, ettei tiedotteessa mainituissa alueissa suinkaan ole mitään poikkeuksellista, vaan ne nostettiin tiedotteeseen vain esimerkkeinä.



Kostiaisen mukaan ongelmia esiintyy kaikkialla, missä nuoriso kokoontuu isona massana.

Miksi juuri Vantaan Kuusijärvi sekä Jokiuomanpuisto nostettiin tiedotteessa esille?

– Tässä on kyse siitä, että nuoret ovat nämä paikat vuosien saatossa valinneet. Aikaisempien vuosien kokemusten perusteella nämä mainitut paikat ovat sellaisia laajoja alueita, jonne mahtuu porukkaa ja voi olla mukavasti.



– Kuusijärvellä on tietenkin läheisen vesistön takia veden varaan joutumisen vaara. Kun ilta hämärtyy, siellä ei ole myöskään riittävää valaistusta kaikilta osin. Joissakin kohdissa ei ole lainkaan valaistusta, eli jos joku sinne sammuu, niin häntä on haastavaa korjata talteen, rikoskomisario Kostiainen sanoo.

Tiedotteessa mainitaan, että Jokiuomanpuistossa on ollut juhlijoiden joukoissa nuoria, jotka ovat varustautuneet erilaisin astaloin ja teräasein pääasiallisena tarkoituksenaan haastaa riitaa. Ovatko Jokiuomanpuiston väkivaltatapaukset lisääntyneet?

– Sain joukoilta sellaista tietoa, että siellä on ollut levotonta. Alueella on ollut järjestyksenvalvojia ja sitten on ollut alkavia tappelunujakoita. Tappelukin on pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttävä rikos.



– Mistään jengeistä ei voi varsinaisesti puhua. Osa nuorisosta on aina varustautunut joillakin lyömäaseilla. Niin kauan, kun olen itse ollut poliisina, niin osalla on aina mukana astaloita.



– Kun kokoonnutaan suurella joukolla yhteen, niin heitä on sitten luonnollisesti useampia. Varsinaisesta ilmiöstäkään ei voi puhua. Tai jos puhutaan, niin sitten ilmiö on kyllä ollut jo vuosikausia.



– En näkisi, että se olisi mitenkään varsinaisesti lisääntynyt. Tiettyyn paikkaan kokoontuminen on ehkä siinä se ilmiö.

Jokiuomanpuisto ja Kuusijärvi ovat siis tiedotteessa vain esimerkinomaisesti?

– Kyllä, ja niistä on ne kokemukset. Jos mennään vuosia taaksepäin, aina kun porukkaa kokoontuu, niin joukossa on myös niitä, joilla on pahat mielessä. Ja sitten esimerkiksi päihteet aiheuttavat huonoa käytöstä. Ei Kuusijärvelläkään varmaan muuten mitään ongelmia ole, mutta vastaavanlaisissa kokoontumisissa ongelmat korostuvat.



– Pitää kuitenkin muistaa, että suurin osa kokoontuvista nuorista on asiallista ja käyttäytyy fiksusti. Joukkoon mahtuu myös niitä, joilla juhliminen menee pieleen tavalla tai toisella.



– Joku saa kunningasidean tehdä jotain ja se voi näyttää pahalta ja kirjoitetussa muodossa sitten vieläkin pahemmalta. Todellisuudessa voi olla kyse vain nuorison omasta kähinästä.

Pitääkö mielikuva paikkansa, että nuoret aiheuttavat tai kohtaavat Vantaalla enemmän väkivaltaan liittyviä ongelmia?

– Mitään tilastoja ei ole nyt käytettävissä. Mutta tuntumaan ja kokemukseen perustuen ongelmat eivät ole hälyttävästi lisääntyneet sen enempää kuin muuallakaan. Ehkä päinvastoin, vaan nuoriso on jopa siistiytynyt. Mutta kokemuksen ja kenttätyöntekijöiden kertoman perusteella ongelmat eivät ole lisääntyneet.

Pitäisikö juhlinta kieltää tietyillä alueilla tai osoittaa toiminnalle jokin toinen paikka?

– Totta kai se olisi poliisille helppo ratkaisu, mutta sitten pitäisi osoittaa jokin parempi paikka. Mutta se ei ole tässä vaiheessa noussut keskusteluissa esille.



– Pyrimme mieluummin ennakoimaan ja sen takia julkaisemme esimerkiksi tiedotteita. Pyrimme myös vaikuttamaan kotipuoleen, että asia otettaisiin huomioon ja annettaisiin ohjeita. Kieltäminen ei poista ongelmaa, mutta rauhoittaa tietyn alueen.

Tiedotteessa mainittiin ongelma, josta myös nuoristyöntekijät ovat samaa mieltä. Eli vanhemmat eivät välttämättä vastaa puhelimeen, jos soitto tulee tuntemattomasta numerosta.

– Kyllä se on ongelma. Eihän sitä muutenkaan tiedä vastataanko puhelimeen tiettyyn aikaan. Mutta oletettavasti kun numero on tuntematon, niin siihen ei vastata.

Miten toimitaan, jos ongelmiin joutuneen nuoren vanhempaa ei tavoiteta?

– Sosiaalitoimi hoitaa silloin asian. Ei poliisikaan pysty sitä loppuun asti hoitamaan, eli silloin sosiaalitoimi hoitaa asian omalla tavallaan. Mutta tietenkin siihen pyritään, että ennemmin tai myöhemmin vanhempi saadaan kiinni.

Kuinka paljon päättäjäisviikonloppu kuormittaa poliisin resursseja?

– Sanotaan näin, että käytetään kohdennettuja resursseja. Eli kyllä sinne on erikseen varattu töihin porukkaa.



– Ongelmatoiminta jonkin verran muuttaa vuosien saatossa muotoaan, mutta aina se on ollut saman tyyppistä. Eli mitä enemmän on porukkaa, niin sitä suuremmalla varmuudella on häiriötäkin.



– Neuvoisin, että jos oma nuori on lähdössä, en suosittelisi menemään näihin paikkoihin. Väistämättä siellä aina jotakin häiriötä on.