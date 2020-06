Ei mikään tavallinen maanantai – Näin kansa käyttäytyi ravintoloiden auettua: "Viinaan meni enemmän rahaa kuin ruokaan"

Backman ei ole itse käynyt "kentällä" tarkistamassa, miten ravintoloissa toimitaan, mutta hänelle ei ole tähän mennessä raportoitu mistään ongelmista. Toimitusjohtajan arvion mukaan uutisten puute on hyvä uutinen, tai hänen omien sanojensa mukaan "No news is good news."

Terasseihin riitti luottoa

"Buffetkielto tulisi poistaa"

– Ainoa mitä yritetään tehdä, on välttää isompia tappioita. On surrealistista juhlia sitä, että tappiota on muutama miljoona vähemmän kuin mitä me uskoimme, hän kuvailee.