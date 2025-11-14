Metsäjätti Stora Enso eriyttää metsäomaisuutensa Ruotsissa erilliseksi uudeksi pörssiyhtiöksi.

Stora Enson mukaan näin syntyy Euroopan suurin pörssiin listattu ja puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö. Stora Enso alkoi suunnitella asiaa kesäkuussa, ja arviointi on nyt valmistunut.

Uuden yhtiön on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2027 alkupuoliskolla. Sen osakkeilla voisi käydä kauppaa Tukholman ja Helsingin pörsseissä.

Stora Enso omistaa Ruotsissa yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää, jonka käypä arvo oli yhtiön mukaan noin 5,7 miljardia euroa syyskuun lopussa.