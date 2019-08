Kun koulu alkaa, vanhemman ei kannata vielä luopua satukirjoista – näillä vinkeillä aikuinen voi tukea lapsen koulumenestystä

Vanhempien kannustus liikkumiseen koulumatkoilla on suotavaa, koska pyörällä tai kävellen kulkeminen edistää paitsi terveyttä, myös koulumenestystä, sanoo tutkija Jouni Kallio suomalaisten liikkumiseen perehtyneestä Likes-tutkimuskeskuksesta.

Iltasatu on rutiini vielä pikkulapsiperheissä

Jyväskylän yliopistossa on tutkittu vuorovaikutusta, kasvua ja oppimista niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin. Tänä keväänä valmistuneista tutkimushankkeista ilmeni muun muassa, että ääneen lukemisen perinne kääntyy kodeissa nopeaan laskuun koulun alkaessa.

– Aineiston mukaan 3–4-vuotiaille luetaan vielä paljon ääneen ja iltasatu on rutiini. Se on tosi hieno juttu, koska tiedetään, että ääneen lukeminen kasvattaa sanavarastoa, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Ja totta kai se on pohja myös myöhemmälle lukutaidolle ja kaikelle oppimiselle, professori Lerkkanen sanoo.