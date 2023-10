Kaikki katseet SM-liigassa – pehmeiden puheiden aika nyt ohi: "Odotan todella paljon tältä illalta"

Moni odottaa, että Liiga avautuisi vuosikymmenen tauon jälkeen ja liigakarsinnat palautettaisiin. Karsinnat pelattiin edellisen kerran 2013. Sen jälkeen kabinettipäätöksillä Mestiksestä Liigaan on kelpuutettu Sport, KooKoo ja Jukurit.

Nyt painetta Liigan avaamiselle antavat Mestiksen hallitseva mestari Kiekko-Espoo ja KHL-seikkailulta palannut Jokerit, joista jälkimmäinen on täyttänyt katsomoita Mestiksen alkukauden aikana.

Laajenemisen vuosituhat

Jokerit täyttää jäähallit

Mestiksen kärkiseuroihin lukeutuneiden Sportin, KooKoon ja Jukurien lähdön jälkeen Mestis on hiipunut, mutta täksi kaudeksi Kiekko-Espoo ja etenkin Jokerit ovat puhaltaneet sarjan uuteen roihuun.

Jokerit on kerännyt otteluihinsa liigatason yleisömääriä kotona ja vieraissa. Esimerkiksi kauden avausottelussa Kiekko-Espoo–Jokerit syntyi Mestiksen yleisöennätys 6 982, joka ylittyi viime viikolla Helsingin jäähallissa pelatussa ottelussa Jokerit–Kiekko-Vantaa. Tuota ottelua seurasi 8 200 katsojaa.

Määrä on niin korkea, että Liigan alkukauden 79 ottelusta vain kolmessa on ollut enemmän katsojia. HIFK on sivunnut määrää kolmessa kotiottelussaan.