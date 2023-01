Jokereilla iso päivä tiistaina – jääkiekkoliiton liittohallitus jakaa näkemyksensä Mestis-hakemuksesta

Jokerien tavoitteena on Suomen toiseksi korkeimman sarjatason Mestiksen sarjapaikka kaudeksi 2023–24, mutta asian ympärillä on useita kysymyksiä. Missä Jokerit pelaa kotiottelunsa, millaisen organisaation Jokerit saa kasattua, mistä Jokerit saa pelaajat, ja kuka maksaa joukkueen kulut? Mahdollista on myös se, ettei Jokerit saa paikkaa Mestiksestä ja aloittaa uuden nousunsa kolmanneksi korkeimmalta sarjatasolta Suomi-sarjasta.