Liiga avautuu – näin Jokerit-pomo kommentoi

Kiekko-Espoo on kertonut aikovansa jättää hakemuksen liigapaikasta kaudeksi 2024–2025, eivätkä karsinnat koske vielä tuota kautta. Mutta kotimaiseen sarjakiekkoiluun täksi kaudeksi palanneen Jokerien pitää lunastaa karsintojen kautta liigapaikka kaudeksi 2025–2026, jonka helsinkiläisseura on ilmoittanut tavoitteekseen.

– Meillä oli jo ennen tätä päätöstä suunnitelma rakentaa noin miljoonan euron joukkue ja että meillä on 10–13 valmista liigapelaajaa, mutta totta kai meidän pitää tarkastella, että meidän suunnitelmamme on urheilullisesti riittävä vai pitääkö sitä vielä kiristää. Uskon, että se on jo hyvin lähellä riittävää, Jokerien hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni sanoi STT:lle.