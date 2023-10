Kilpailijatallin pomo esitti huiman arvion: Kalle Rovanperä teki palveluksen koko rallin MM-sarjalle

– Minulla on vain hyvää sanottavaa Kallesta. Hän on mahtava tyyppi, mahtava persoona, Millener sanoi mestaruuden ratkettua MTV Urheilulle.

– On hienoa nähdä nuoren miehen yltävän tällaiseen saavutukseen MM-sarjassa. Se on vain hyväksi sarjalle, kun nuori ihminen tekee poikkeuksellisia asioita. Tämä tuo lajiin uusia ihmisiä ja uutta verta. Hän on ehdottomasti auttanut muovaamaan lajin tulevaisuutta seuraavalle sukupolvelle. Hän on mahtava luonteeltaan. hän tykkää driftaamisesta ja rallin ajamisesta, ja hän on hyvä sosiaalisessa mediassa.