Kaija Koo saa kiitosta tehdystä urasta – laulaja Sanni ylistää: "Kaija on päällikkö!"

– Kaija on päällikkö! Ihan sama missä bileissä tapaa hänet niin pääsee todella helposti syviin vesiin ja koen häneen sellaista sisarellista yhteyttä, vaikka meillä on eri verran elämää takana. Hän aina jaksaa jotenkin oikeasti kuunnella, hän haluaa auttaa ja siinä on sellainen ihana pilke kaikessa hänen olemisessaan koko ajan, Sanni kuvailee Kaijaa.