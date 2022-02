Robin herkistyy saamastaan yllätyksestä: "Sinä olet paras pomo, mitä meillä on ikinä ollut"

– Minä tai oikeastaan me ajattelimme yllättää meidän vanhan pomon. Minä, Joel, Samppa ja Thomas soitettiin Robinin bändissä kaikki aikanaan. Siitä, että viimeksi ollaan oltu yhdessä lavalla on jo viisi vuotta, mutta me kaikki ollaan pysytty ihan super hyvinä ystävinä. Me ehdimme kyllä soittaa varmaan satoja keikkoja yhdessä, laulaja Vilma Alina kertoo.

Vilma Alina paljastaa, että esitettäväksi kappaleeksi on valikoitunut Tiktakin Heilutaan, sillä he soittivat sitä bändin alkuaikoina keikoilla.

– Tämä kertoo ystävyydestä ja myös jotenkin tämän koko yllätyksen pointti on se ystävyys. Minun mielestäni on hauskaa, että aluksi vaikuttaa siltä, että olen lavalla yksin ja sitten käykin ilmi, että siellä on myös muita Robinin vanhoja ystäviä paikalla. Me ollaan kaikki tultu tänne sen takia, että meidän kaikkien mielestä Robin on niin mahtava tyyppi, Vilma Alina kuvailee ystäväänsä.