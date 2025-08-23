Oona Airola on kuin ilmetty Kaija Koo – näyttelijä kertoo, millaista oli valmistautua laulajan rooliin

MTV Uutiset vieraili Kaija Koosta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan kuvauksissa.

Näyttelijä Oona Airola nähdään laulaja Kaija Koon roolissa Kaunis rietas onnellinen -elokuvassa, jonka ohjaa Selma Vilhunen. Kaija Koon aviopuolisoa ja kollegaa Markku Impiötä näyttelee Jari Virman.

MTV Uutiset vieraili ensi vuoden helmikuussa ensi-iltansa saavan elokuvan kuvauksissa. Kuvauspäivänä he kuvasivat kohtausta, joka sijoittuu vuoden 1993 Emma-gaalaan.

Airola kertoi valmistautuneensa kevään ajan legendaarisen laulajan rooliin.

– Kevät meni aika lailla käydessä läpi Kaijan elämän eri vaiheita niillä asioilla, mitä sain käsiini. Onneksi materiaalia on paljon löydettävissä. Lähempänä kesää alettiin käymään livekeikkoja katsomassa ja tapasin Kaijan.

– Ennen kuvausjaksoa oltiin studiossa ja tehtiin lauluosuuksia, Airola kertoo.

Elokuvaa on tehty yhteistyössä Kaija Koon kanssa, mutta tämä ei ole ainakaan vielä vieraillut elokuvan kuvauksissa.

– Olemme halunneet tehdä tätä yhteistyössä hänen kanssaan, kun hän on uransa tosi kovassa vaiheessa oleva elävä ihminen. Olemme halunneet kuunnella hänen ajatuksiaan käsikirjoitusvaiheessa, Vilhunen sanoo.

Elokuvarooli toi Jari Virmanin elämään uuden intohimon, jonka hän paljastaa yllä olevalla videolla.