Katri Helena ja Seela Sella ovat olleet ystäviä jo 30 vuotta – yllätys saa muistelemaan ensitapaamista: "Me ajattelemme Katrin kanssa vähän samalla tavalla"

Katri Helenan ystävä, näyttelijäkonkari Seela Sella yllättää yhdessä lauluyhtye Club For Fiven kanssa Katri Helenan hänen lempikappaleellaan StinginFragile. Koskettavassa esityksessä Club For Five tulkitsee kappaletta herkästi, jonka lisäksi Sella lausuu katkelman Katri Helenan kappaleesta Taivaan tie. Sellan ja Katri Helena ovat ystäviä jo 30 vuoden takaa.