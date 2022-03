Marja Hintikka saa kokea unohtumattoman show’n Scandinavian Hunks-tanssiryhmältä: "Senkin sika!"

Hintikka hämmentyy tilanteesta, mutta tajuaa hetken päästä, mistä on kyse.

Yllätyksen takana on Marjan ystävä Anna-Maria Balk. Heidän ystävyytensä on alkanut jo 90-luvun puolessa välissä ja kaksikko opiskeli samaan aikaanKallion ilmaisutaidon lukiossa ja Muotoiluinstituutissa. Nuoret neidot fanittivat Scandinavian Hunks -tanssiryhmää ja Balk muistelee, kuinka ystävykset ovat käyneet useilla Hunksien keikoilla.

– Yksi meidän ystävämme oli menossa naimisiin. Marja sitten promoottorina järjesti Hunks-risteilypolttarit niin, että kun he vetävät show’n siellä laivalla niin tuleva morsian pääsee lavalle ja hänelle esitetään sylitanssi. Mutta juuri ennen kuin tämän asian olisi pitänyt tapahtua niin tuleva morsian päätti mennä vessaan. Hän ei koskaan ehtinyt takaisin ja siinä vaiheessa, kun aloin juontaa, että meillä on tällainen spesiaalivieras täällä, niin Marja työnsi minut sinne sitten. Nyt minä ajattelin, että on minun aikani maksaa takaisin, Balk muistelee.