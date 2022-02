Olavi Uusivirta yllättää Pekka Haaviston – kertoo asian, jonka haluaisi oppia poliitikolta

– Kaikilla meillä on meidän omat kuplamme, jossa me olemme. Niiden sisällä on joukko samanmielisiä ja samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta se mitä Pekka tekee, niin hän pyrkii laajentamaan ja parhaimmillaan puhkaisemaan sitä kuplaa ja tekemään sellaisia repeämiä, joista pääsee sisään myös toisella tavalla ajattelevia ihmisiä. Se on semmoinen mistä itselläkin olisi paljon opittavaa. Aito kiinnostus jotain täysin vierasta kohtaan, Uusivirta kertoo.