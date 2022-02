Kai-Pekka oli kateissa yli puoli vuotta, sitten naapuritalon kellarista paljastui karu totuus – näin Seinäjoen mysteerimurhan tutkinta etenee

Motiivin puute hidastaa tutkintaa

Sen jälkeen jutussa ei ole ollut vangittuna ketään. Juttu on ollut avoinna yli puoli vuotta, eikä syyllistä Savolaisen murhaan ole löydetty.

Omat haasteensa on aiheuttanut myös se, ettei henkirikokselle ole selvinnyt selkeää motiivia.

– Jos olisi joku selkeä syy noussut, olisimme asiassa mahdollisesti pidemmällä. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja tullut tutkinnan aikana esiin, ja niistä osa on saatu suljettua pois. Niitä on kuitenkin myös vielä avoinna. En voi enempää valitettavasti sanoa, Järvelin sanoo.