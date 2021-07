Seinäjoen murhamysteerissä erityinen piirre: kadonneen miehen ruumis oli kätketty hyvin erikoiseen paikkaan

Tutkinnanjohtaja Juha Järvelinin mukaan tutkinnassa on selvinnyt, ettei ruumiin löytöpaikka ole sama kuin henkirikoksen tekopaikka. Näin ollen ruumis on siirretty tekopaikalta löytöpaikkaan.

Erikoinen kätköpaikka

– En voi tässä tapauksessa sanoa muuta, kuin että kyseessä on erikoinen tila, jonka tarkempi määrittely on erinomaisen hankalaa. Tämä voi kuulostaa saivartelulta, mutta en oikeasti tiedä kyseiselle tilalle vakiintunutta nimikettä. Uskon, että tämä rikos selviää ja aikanaan tilankin sijainti tulee sitten ilmi. En tässä vaiheessa tutkinnan vuoksi voisi sanoa, millainen tila on kyseessä ja vaikka voisinkin, en pystyisi sitä tarkasti määrittelemään tai nimeämään.