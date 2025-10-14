Nuoren miehen puukonkäyttö katsottiin hätävarjeluksi. Täyttä selvyyttä sekavaan tapahtumien kulkuun ei saatu.

Väkivallanteko tapahtui viime huhtikuussa Espoossa sijaitsevan oppilaitoksen lähistöllä. Paikalla oli ollut jonkinlainen kahden joukkion riitatilanne, jonka päätteeksi yhtä henkilöä oli puukotettu kyynärpäähän, toista kylkeen.

Kyynärpäähän puukotettu sai haavan lisäksi värttinähermon vamman, kylkeen puukotettu taas sai ompeleita vaatineet haavat ylävatsaan ja kyynärpäähän, haavaumat pernaan, haavan pallealihakseen, pienen veririnnan ja valtiovamman.

Myöhemmin tapahtumista syytteeseen joutui tekohetkellä 17-vuotias nuori mies.

"Sekava ja kiihtynyt tilanne"

Oikeudenkäynnissä kuultiin kummankin seurueen jäseniä. Vammat saaneet olivat kumpikin samasta seurueesta, ja seurueiden kertomukset tapahtumista olivat keskenään ristiriitaisia. Kukaan oikeudessa kuulluista ei osannut tarkemmin selittää sitä, miten tilanne oli edennyt ”teräaseelliseksi yhteenotoksi”.

Oikeus tyytyi luonnehtimaan tapahtunutta "sekavasta ja kiihtyneestä tilanteesta".

Tapahtumien kulun selvittelyä ei helpottanut se, että poliisia ei ollut kutsuttu paikalle eikä rikoksentekovälineitä ollut löytynyt.

Puukotuksen uhrien seurueen mukaan 17-vuotias oli käynyt heidän seurueensa kimppuun teräaseen kanssa. Syytetyn seurue taas kertoi nuorukaisen puolustautuneen itse aseelliselta hyökkäykseltä.

Puukon tuppi sekoitti pakkaa

Poliisi löysi rikospaikalta tapahtuneen jälkeen puukon tupen, jossa oli puukotettujen seurueeseen kuuluneen DNA:ta. Kyseessä oli samainen henkilö, jonka syytetty oli kuulusteluissa kertonut pidelleen puukkoa. Lisäksi todistajien kertomuksissa kerrottiin maasta löytyneestä linkkuveitsestä ja linkkuveistä käyttäneestä henkilöstä.

Sen enempää tuppeen kuulunutta puukkoa kuin löytynyttä linkkuveistä ei ollut koskaan toimitettu poliisille.

– Mikäli puukotustilanne olisi ollut siinä määrin yksipuolinen kuin mistä asianomistajien seurue on kertonut, ei ole ilmennyt järkevää selitystä sille, että esimerkiksi [todistajan] maasta nostamaa linkkuveistä ei olisi toimitettu poliisille, tuomiossa todetaan.

Oikeus päätteli, että myös puukotuksen uhrien seurueella on ollut jotain tekemistä teräaseiden kanssa, vaikka nämä sen ja kaikenlaisen vihamielisen käyttäytymisen kiistivät.

Puukon heilutus oli hätävarjelua

Osapuolten väliset kertomukset olivat niin ristiriitaisia, että niiden pohjalta ei pystytty oikeudessa päättelemään tapahtumien kulkua. Tämä koitui syytetyn eduksi.

– [Syytetyn] kertomuksen mukaista tapahtumienkulkua on pidettävä mahdollisena ja asiassa esitetyn muun näytön valossa siinä määrin todennäköisenä, ettei sen olemassaoloa voida riittävällä varmuudella poissulkea. Siten tapahtumia on oikeudellisesti arvioitava [syytetyn] esittämän tapahtumienkulun valossa, tuomiossa todetaan.

Nuorukainen oli kertonut joutuneensa ainakin kolmen teräaseella varautuneen henkilön hyökkäämäksi ja puolustautuneensa teräaseella huitoen.

– Ottaen huomioon toisen seurueen henkilöylivoiman ja teräaseiden määrän käräjäoikeus katsoo, että [syytetyn] menettelyä on pidettävä hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellisena ja kokonaisuutena arvostellen puolustettavana. Useampi teräaseella varustautunut henkilö on seurannut [syytettyä] eikä [syytetyllä] siten ole ollut tosiasiallista pakenemismahdollisuutta. Näillä perusteilla [syytetyn] menettelyssä on ollut kysymys sallitusta hätävarjelusta eli oikeuttamisperusteesta, minkä vuoksi syyte on hylättävä, käräjäoikeus katsoi.

Nuorukainen oli myöntänyt myös toisen henkilön saaman vamman, vaikka olikin kuullut siitä vasta tapahtumien jälkeen. Uhrikaan ei ollut havainnut milloin ja millä tavoin vamma tarkalleen oli syntynyt. Oikeus piti mahdollisena, että syytetyn tekemästä tunnustamisesta huolimatta vamman olisi aiheuttanut jokin toinen tilanteessa käytetyistä teräaseista. Sen vuoksi nuorukaisen syytteestä jäi varteenotettava epäily, että nuorukainen olisi vamman aiheuttanut. Myös tämä syyte hylättiin.

Vuonna 2007 syntyneen nuorukaisen syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja tapon yrityksestä hylättiin.

Puukotuksesta syytetyn isoveli sen sijaan tuomittiin kaasuaseen hallussapidon takia ampuma-aserikoksesta. Lisäksi toinen puukotuksen uhreista sai tuomion huumausaineen käyttörikoksesta. Kumpikin selvisi sakkorangaistuksella.

