Poika vetoaa ennakkovastauksessaan hätävarjeluun.
16-vuotias poika iski veitsellä kaksi kertaa keskivartalon alueelle täysi-ikäistä poikaa Jyväskylässä heinäkuussa.
Syyttäjän mukaan 16-vuotiaalla oli ollut tarkoitus tappaa tai vähintäänkin käsittää tämän kuoleman olevan todennäköinen seuraus.
Poika oli aiheuttanut pistohaavoja käsivarteen ja ylävatsaan. Haavat oli ommeltu päivystyksessä.
Syyttäjä vaatii rangaistusta joko tapon yrityksestä tai törkeästä pahoinpitelystä.
Syyttäjä vaatii yli kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta tai toissijaisesti vuoden pituista nuorisorangaistusta.
Vetoaa itsepuolustukseen
Syytetty kieltää teon tahallisuuden ennakkovastauksessaan. Hän myöntää, että tuli paikalle kaverinsa kanssa, mutta sanoo että puukko oli jäänyt tarkoituksettomasti taskuun.
Hän myöntää, että oli huitaissut täysi-ikäistä pienellä puukolla, sen jälkeen, kun tämä oli ensin yrittänyt lyödä häntä. Syytetty oli myös nähnyt tapahtumapaikalla uhrin ystävällä kädessä ison veitsen.
Täten hän vetoaa itsepuolustukseen ja katsoo, että kyse on ollut hätävarjelutilanteesta.
Tuomio tapauksessa annetaan myöhemmin.