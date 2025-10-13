Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee, että nuoret pahoinpitelivät aikuisen Espoossa sunnuntai-iltana.
Poliisin mukaan törkeä pahoinpitely tapahtui noin kello 22 kerrostalon rappukäytävässä. Uhri oli 25-vuotias mies, ja teosta epäillyt pojat poistuivat paikalta ennen poliisin saapumista.
Hieman tapahtumien jälkeen suljettuun nuorten väliseen sosiaalisen mediaan ryhmään julkaistiin video, jonka poliisi epäilee liittyvän pahoinpitelyyn.
Videolla useampi poika pahoinpitelee uhria eri tavoin, kuten potkimalla.
Poliisilla on kyseinen video hallussaan.
− Selvitämme rikoksesta epäiltyjen nuorten henkilöllisyyksiä parhaillaan. Samoin teon motiivia selvitetään esitutkinnan aikana, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi.
Poliisi pyytää, että tapahtuneesta jotakin tietävät tai tapaukseen liittyviä tallenteita haltuunsa saaneet ottavat yhteyttä Länsi-Uudenmaan poliisin nuorisorikostutkinnan Whatsapp-vihjenumeron 050 573 5266 kautta.
Kun mahdollinen tallenne on välitetty poliisille, se tulee poistaa omasta laitteesta.
Poliisi painottaa, että tapaukseen liittyvää videota ei tule jakaa eteenpäin. Väkivaltaisen materiaalin jakaminen voi olla rangaistava teko.