Naista syytetään tapon yrityksestä hostellihuoneessa Vantaalla.

Naiselle vaaditaan vankeusrangaistusta elokuussa tapahtuneesta puukotuksesta hostellissa Vantaalla.

Syyttäjän mukaan nainen puukotti miestä sen jälkeen, kun mies oli ensin lyönyt häntä kerran nyrkillä kasvoihin.

Nainen löi miestä kaksi kertaa selkään ja kerran pakaraan. Mies sai pistohaavoja. Syyttäjän mukaan naisen tarkoituksena oli tappaa mies, mutta se oli jäänyt yritykseksi sattumanvaraisista syistä. Miehen saamat haavat eivät olleet kuolettavia.

Hänet vietiin hostellista sairaalahoitoon.

Toissijaisesti syyttäjä vaatii naiselle rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä.

Myöntää pahoinpitelyn

Nainen on myöntänyt olleensa hostellissa tuona iltana. Paikalla oli myös naisen mies, mutta häntä ei syytetä asiassa.

Naisen mukaan uhrille ja hänelle tuli riitaa, ja mies löi naista. Tämän jälkeen nainen kertoo ottaneensa veitsen ja lyöneen sillä miestä.

Hän on sanonut esitutkinnassa halunneensa satuttaa miestä, mutta ei tappaa tätä.

Nainen myöntää ennakkovastauksessaan törkeän pahoinpitelyn. Hän kuitenkin sanoo, että tarkoitus oli puolustaa itseään mahdolliselta uudelta hyökkäykseltä.

Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa myöhemmin.