Syytteet liittyvät virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Syyttäjä on nyt nostanut syytteet kahta henkilöä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyen Valtion koulukotien hankintoihin vuosina 2022-2023.

MTV Uutiset paljasti reilu vuosi sitten koulukotien hankintoja. Valtion koulukotien (VKK) johtokunta irtisanoi lastensuojeluyksiköiden virkavapaalla olevan johtajan sekä hankinnoista vastanneen kehittämispäällikön.

Poliisi tutki esitutkinnassa muun muassa sitä, oliko viraston johdossa rikottu virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai käytetty virka-asemaa väärin.

Paljukärryjä kavereilta

MTV Uutiset uutisoi viime vuonna THL:n tilaaman sisäisestä tarkastuksesta, jonka mukaan koulukotien kehittämispäällikkö on esitellyt tai tilannut eri hankintoja suorahankintoina yhteensä yli 250 000 euron arvosta vuosien 2022– 2023 aikana ilman hankintailmoitusta ja -sopimusta.

Valtion koulukotien (VKK) yleisestä ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kehittämispäällikkö oli myös tilannut paljukärryjä yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on merkittävässä asemassa myös hänen omassa yrityksessään.

Ulkopuolisen yrityksen tekemän sisäisen tarkastuksen mukaan vuosien 2022–2023 hankinnoissa ei ole noudatettu hankintalakia.

Valtion lastensuojeluyksiköiden johtajana hankintojen aikaan toiminut Kaisa Lepola (sd.) kiisti hankintojen lainvastaisuuden MTV:lle viime vuonna.

– En ole tehnyt (virheitä). Ainakaan tietoisesti. Tietoisesti emme ole tehneet mitään väärää, Lepola sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Jo viime vuonna sekä kehittämispäällikkö että johtaja pidätettiin virasta tai irtisanottiin.