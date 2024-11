"Tietoisesti emme ole tehneet mitään väärää" – näin johtaja kommentoi epäilyttäviä koulukotihankintoja

Valtion koulukoteihin kyseenalaisia hankintoja tehnyttä kehittämispäällikkö Jani Mélingiä kohtaan on MTV Uutisten tietojen mukaan aloitettu virkamiesoikeudelliset toimenpiteet, jotka ovat tällä hetkellä kesken.

MTV Uutiset uutisoi aiemmin, että Valtion koulukotien hankinnoista on paljastunut satojen tuhansien eurojen arvosta epäiltyjä hankintalain vastaisia hankintoja.

Méling on virastaan "poissa" tällä hetkellä ja kehittämispäälliköksi on nimetty sijainen.

Johtaja kiistää

MTV Uutisten saaman sisäisen tarkastuksen mukaan Méling on myös päättänyt muun muassa 30 000 euron arvoisesta viiden paljukärryn hankinnasta yritykseltä, johon hänellä on henkilökohtainen sidonnaisuus.

Kaupparekisteritietojen mukaan paljukärryt on hankittu yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on merkittävässä asemassa myös Mélingin omassa yrityksessä.

– Niin on siellä sellainen leikkiseinä. Siihen on ollut suorahankintaperusteet. Ei ole ollut muita vastaavia yrityksiä, Lepola sanoo.

Lepola tarkentaa myöhemmin, että leikkiseiniä on tilattu useampia, ja hankinta on tehty kahdessa erässä. Toisesta erästä ei ole "hankintatiimin" ohjeistuksen mukaan tehty hankintapäätöstä eikä -sopimusta.

"Useita virheitä" tarkastusraportissa

Scandic-hotellin ennakkomaksusta Lepola toteaa, että varauksia on tehty kaksivuotisiin koulutuksiin.

– On hyödynnetty siirtorahaa. Perusteet tälle ovat olleet ja käytännöt sen mukaiset, että näin voidaan toimia.

Samalla Lepola kuitenkin sanoo, että heti kun "väärä tapa" on tullut tietoon, ennakkomaksut on korjattu kuluvalle vuodelle.

Myöhemmin Lepola soittaa takaisin ja kertoo, että konsulttiyhtiön tarkastusraportissa on "useita" virheitä. Kysyttäessä hän ei kuitenkaan pysty erittelemään virheitä.

Myös Lepolaa itseään on haastateltu raporttia varten.

Näin THL kommentoi

– Ymmärsin, että teille on jo kommentoitu asiaa, Niskanen sanoo ja katkaisee puhelun.

– Tarkastuksissa esiin nousseiden seikkojen perusteella päädyimme lopulta tekemään toukokuussa tutkintapyynnön poliisille, joka on siirtänyt asian esitutkintaan.

THL korostaa, että epäselvyydet eivät liity koulukotien lapsiin ja nuoriin. Heidän arkensa on jatkunut normaalisti.

Valtion koulukotien toimintakulttuuri on tullut THL:lle täytenä yllätyksenä, ja epäiltyjä "epäselvyyksiä" pidetään erittäin ikävinä.

Onko THL:n valvonta pettänyt, kun tällaista on päässyt tapahtumaan?

–Valtion koulukodit on oma työnantajavirastonsa ja itsenäinen hankintayksikkönsä. Tämä tarkoittaa, että sillä on oma johtonsa sekä oma henkilöstö- ja taloushallintonsa. Ensisijainen vastuu sisäisestä valvonnasta on Valtion koulukodeilla.