Esiintymisjännitystä voi yrittää helpottaa valmistautumisella, mutta myös välttämällä yleisiä virheitä jännittävässä tilanteessa.

Moni joutuu elämänsä aikana tilanteeseen, jossa joutuu tai pääsee olemaan esillä. Kyse voi olla esimerkiksi työhaastattelusta tai esiintymisestä ison yleisön edessä.

Voi olla, että kämmenet hikoavat jo ajatuksesta ja äänen väriseminen tai totaalinen jäätyminen ahdistaa jo ennalta. Esiintymisjännitys on tuttua monelle ja se voidaan kokea hyvinkin pelottavaksi tunteeksi.

Esiintymisjännityksen asiantuntija Saara-Elina Partanen muistuttaa kuitenkin, että esiintymisjännitystä voi lievittää – tai jopa kääntää voimavaraksi!

Hän vertaa esiintymistä urheilusuoritukseen.

– Jos haluaa suoriutua hyvin, ei voi mennä rennosta nollatilanteesta suoraan siihen, että haluat luoda yhteyden toiseen ihmiseen, Partanen kertoi Huomenta Suomessa.

Hänen mukaansa pitää uskaltaa tuntea asioita, joita keho viestii.

– Kehomme viestivät asioita paljon keskenään. Jos yrittää pitää jännitysoireet kurissa tai poistaa ne, niin samalla vähentää mahdollisuutta tehdä vaikutelmaa ja viestittää energiaa toiselle ihmiselle.

