Mistä tietää, että villieläin tarvitsee ihmisen apua? Eläintenhoitaja varoittaa, että "pelastaja" voi tappaa eläimen: "Ihmiset tarkoittavat hyvää, mutta se ei vain toimi"

Ensimmäiset oravanpoikaset ilmaantuvat maisemiin pian

Oravaemo huolehtii poikasesta pitkään

– Oravanpoikasen silmätkin aukeavat vasta, kun se on 9-viikkoinen. Vertailun vuoksi koiranpennun luovutusikä on 8 viikkoa.

– Mikäli poikasen häntä on vielä selvästi suikeroinen tai sen silmätkään eivät ole vielä kunnolla auki, se ei pärjää omillaan. Jos tapaa tällaisen poikasen luonnossa, kannattaa seurata tilannetta vielä puolisen tuntia turvallisen matkan päästä. Mikäli emoa ei sittenkään näy ja poikanen vaikuttaa heikolta, poikanen on otettava talteen.

Älä nappaa oravaa käteen ilman suojahansikkaita

– Vaikka poikanen on pieni, sillä on tehokkaat hampaat suussa ja se saattaa purra kipeästikin. Eläin kannattaa laittaa laatikkoon, jossa on valmiiksi ilmareikiä ja huolehtia siitä, että se pysyy lämpimänä siihen asti, kun sen saa lähimmälle hoitajalle. Laatikkoon voi laittaa esimerkiksi lämpimällä vedellä täytetyn pullon, joka on kääritty pyyhkeeseen.