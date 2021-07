Villieläinhoitola pelasti joutsenen poikasen kauhistuttavista oloista – kuin näyttelyesine: Tapauksen taustalla epäillään olevan julma, mutta yleistynyt ilmiö

Poikanen on todennäköisesti syntynyt pesästä varastetusta munasta

Harjulla on oma epäilyksensä siitä, mistä poikanen on peräisin. Hän uskoo sen olevan sama poikanen, joka tavattiin seuraamasta venettä Kyröjoella.

– Tämän kyseisen poikasen epäillään olevan niin sanotusti ihmisen munituttama. Eli joku on löytänyt joutsenen pesän ja ottanut sieltä munan haudottavakseen. Siitä on tullut joutsen, ja sitten kun se kasvaa hieman, niin se on ikävä vaiva ja se viedään jokeen. Tällaisesta olin saanut ilmoituksen aiemmin, ja todennäköisesti kyseessä oli sama yksilö.