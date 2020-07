Jyväskylässä senioritalon palosta pelastettu kiittelee pelastajia ja auttajia – osa potilaista evakuoitiin sängyissään

– Aluksi ajattelin, että imurini on kärähtänyt. Isä sanoi sitten, että tuolla pihallahan on ihan kauhea savu. Kävin katsomassa parvekkeelta ja näin, että savua tosiaan oli paljon. Lähdin pihalle katsomaan, että mikä palaa.

Apteekkipalvelu järjestyi

"Tärkeintä on, että kaikki ihmiset ovat kunnossa"

– Isä on hyvin sopeutuvainen, ja nyt kun lääkkeetkin on hoidettu, ei meillä ole mitään hätää. Materia on materiaa, tärkeintä on, että kaikki ihmiset ovat kunnossa. Olen itse sairaanhoitaja ja ollut töissä sydänteho-osastolla, joten olen nähnyt elämässäni monenlaista.