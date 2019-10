Marko sai vaimoltaan hätääntyneen puhelun tulipalosta – pian lemmikit olivat mennyttä ja koko omaisuus tuhoutunut: "Sattui aika lujaa"

Pariskunnan lähes koko omaisuus tuhoutui. Tulipalossa tuhoutuvasta omaisuudesta ikävintä on menettää sellaista, millä on tunnearvoa.

Uuden kodin etsintä alkoi

Elämä jatkuu ja jollakin tavalla on selviydyttävä. Pariskunta on tulipalosta lähtien ollut Marko Perälän äidin luona.

– Tänään illalla menemme yhden ystäväni luokse ja olemme siellä varmaankin pari päivää. Äidin asunnossa on vähän ahdasta kaikille meille ja siellä on kaksi koiraa, joten kissaamme on jouduttu pitämään saunassa. Minulla on ikävä sitä, että kissa tulee illalla kainaloon, kun menen nukkumaan.