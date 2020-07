Senioritalo roihusi Jyväskylän yössä, 168 evakuoitiin – saiko kynttilä aikaan miljoonavahingot?

Palo on saatu sammutettua, mutta paikalla on meneillään vielä jälkisammutustyöt.

– Meillä vielä muutama yksikkö jää varmistelemaan tilannetta tämän päivän ajan. Osa ihmisistä on jo päässyt käymään kodeissaan hakemaan tavaroitaan.

Palo on todennäköisesti saanut alkunsa ylimmän kerroksen parvekkeelta, josta se on päässyt leviämään kattorakenteisiin.

– Se on hyvin nopeasti levinnyt sinne katolle.

Liekit levisivät nopeasti

Nurmisen mukaan syttymissyy on todennäköisesti kynttilä.

– Siitä se (tuli) on sitten päässyt johonkin muuhun palavaan materiaaliin , ja kun se on ylin kerros, niin se on siitä levinnyt kattorakenteisiin.