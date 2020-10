Helenan hartaasti remontoima omakotitalo tuhoutui pahoin tulipalossa Nokialla, sai tiedon palosta lenkkipolulle – "Kun palomiehet saivat kannettua koirat ulos, ei ollut enää huolta mistään"

– Olin noin 200 metrin päässä kotoa, kun remonttimies soitti. Hän kysyi, missä olen ja pystynkö puhumaan. Kerroin olevani koiralenkillä, johon hän totesi, että hyvä että sinulla on koirat mukana, koska teidän talonne palaa, Penttilä kuvailee tilannetta.

Penttilä hätääntyi täysin, koska vaikka mukana oli puolet korista, loput olivat edelleen sisällä. Perheellä on kaikkiaan 6 lemmikkiä: 5 ulkomailta adoptoitua rescue-koiraa ja chihuahua nimeltään Onni.

”Yrittäkääpä estää!”

– Ajattelin siinä, että yrittäkääpä estää! Minulla on kolme koiraa sisällä, ja ne on saatava pois. Olin jo eteisessä, kun miehet saivat minusta kopin ja kertoivat hakevansa koirat pois itse.

– Olin vieläkin aivan paniikissa, koska etenkin sisälle jäänyt chihu on liukas kuin saippua. Se mahtuu pienimpäänkin koloon ja menee tuollaisessa tilanteessa takuulla piiloon vieraita ihmisiä.

– Yksi kerrallaan he koirat sieltä ulos kantoivat. Ensin tuli ulos palomiehen sylissä reipas Maija, sitten pikkupappa ja sitten chihu, Penttilä kertaa.

Lucia nappasi palomestaria sormesta

Penttilä suitsuttaa palomiehiä ja naapureita

– Kaikki on toiminut aivan täydellisesti. Meillä on ihan upeat naapurit. He keittivät kahvia ja laittoivat ruokaa meille ja koirille.