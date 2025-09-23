Kokenut liigakiekkoilija Pekka Jormakka, 35, ihmettelee JYPin urheilujohtajan Simo Mälkiän MTV Urheilulle maanantaina antamia kommentteja. MM-hopeaa ja kaksi aikuisten SM-hopeaa voittanut Palokan Kiekon kasvatti on pelannut kauden neljästä ensimmäisestä ottelusta vain kahdessa.

Viime kaudeksi JYPiin siirtynyt Jormakka kävi viime kaudella läpi vaikean loukkaantumisen, joka on kuitenkin pelaajan kertoman mukaan taakse jäänyttä elämää.

– Ei ole kyllä sen osalta mitään enää kesken. Se viime kauden vamma on edesmennyttä elämää. Olen ihan täydessä kunnossa, Jormakka kertoi MTV Urheilulle.

Tästä huolimatta peliaika on alkukauden aikana ollut kortilla.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että ei löydy ruutua pelaavasta kokoonpanosta. Siinä on selitys.

JYPin urheilujohtaja Simo Mälkiä sanoi maanantaina Jormakan olevan terve, mutta "roolin mukaiseen pelikuntoon pääsemiseksi me olemme vielä yhteisellä matkalla". Kommentit kalskahtivat Jormakan korvaan erikoisina.

– Luin tuon jutun ja kyllä se tietenkin vähän ihmetyttää, koska tänään juttelin meidän fysiikkavalmentajan kanssa ja viime viikolla ensinnäkin hyppäsin henkilökohtaisen ennätykseni hyppytestissä. Muutenkin kaikki tulokset siitä, kun tulin tänne Mikkelistä, ovat parantuneet. Sinänsä siinä on vähän ristiriitaa sen kanssa, että en olisi kunnossa. Testitulokset ovat tällä hetkellä kuitenkin urani parhaita. Mielenkiintoinen kommentti, Jormakka luonnehti Mälkiän sanoja.

Molempien osapuolien odotukset Jormakan pelaamisen tasosta ovat olleet korkealla. Mälkiä muistutti, että Jormakka hankittiin seuraan nykyistä suurempaan pelilliseen rooliin.

– Totta kai itsellänikin oli odotukset hyvän kauden jälkeen. Viime kausi meni aika pipariksi sen loukkaantumisen takia. Nyt on uusi kausi, mutta tällä hetkellä on se tilanne, että olen pelannut kaksi ottelua ja peliaika on ollut aika pieni ilman ylivoimavastuuta. Se ymmärtää, joka on tätä lajia pelannut, että siinä on aika vaikeaa operoida niillä minuuteilla.

JYPin nykyiseen valmennukseen Jormakka vakuuttaa väliensä olevan ihan hyvät.

– Kaikki on kyllä ihan kunnossa valmennuksen osalta. Olemme keskustelleet tilanteesta avoimesti ja hänkin (Petri Matikainen) on sitä mieltä, ettei hän halua itsekään laittaa minua pelaamaan sinne alle kymmentä minuuttia. Se ei ole kummallekaan hyväksi.

Mistä siis tulkitset tilanteen kiikastavan tällä hetkellä?

– No, tuota. Vaikea sanoa.

Jormakka ei suoraan myönnä haluavansa siirtoa pois JYPistä, vaikka vallitseva tilanne onkin osoittautumassa kestämättömäksi.

– Vaikea sanoa siihenkään (haluun siirtyä) mitään, koska tämä on molemmille osapuolille aika pattitilanne. Haluan kuitenkin päästä pelaamaan ja päästä pelaamaan isompia minuutteja, mutta tällä hetkellä ei löydy ruutua.

MTV Urheilun tietojen mukaan HIFK on osoittanut kiinnostusta sinua kohtaan. Palaisitko mielelläsi Olli Jokisen alaisuuteen?

– Kyllä Ollin kanssa oli hyvät kolme vuotta. Hän ainakin tietää, mitä minusta saa. Mutta en tiedä tuosta vielä. Siellä agentti varmaan tietää nämä hommat paremmin. Yritän tehdä päivittäin töitä ja harjoitella hyvin. Se on roolini tällä hetkellä.