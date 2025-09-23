HIFK kertoi tiistaina vahvistavansa rivejään hyökkääjä Jere Karjalaisella ja puolustaja Kalle Ervastilla. Molempien pelaajien sopimukset ovat loppukauden mittaisia.

Kaikkiaan kolme Suomen mestaruutta voittanut Karjalainen, 33, kiekkoili viime kauden kultaa juhlineessa KalPassa, jossa hän teki pudotuspeleissä tehot 4+6.

– Pelaajamarkkinoita pidetään silmällä jatkuvasti ja sekä Jere että Kalle ovat olleet seurannassa. He vahvistavat joukkuettamme etenkin tämän hetken tilanteessa, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen sanoi tiedotteessa.

HIFK kertoi myös kutsuneensa slovakialaisen maalivahdin Rastislav Eliasin takaisin lainalta Mestiksessä pelaavasta Kiekko-Vantaasta.

22-vuotias Ervasti pelasi Lukon paidassa kaikkiaan 128 runkosarja- ja 12 pudotuspeliottelua. Seuran A-junioreissa Ervasti voitti tuplamestaruuden vuosina 2021 ja 2022.

– Kalle tuli nuorena poikana Raumalle, ja on ollut hienoa seurata hänen kasvuaan sekä pelaajana että ihmisenä. Liiga-pelien lisäksi hän oli myös tärkeässä roolissa, kun U20-joukkue voitti kaksi mestaruutta vuosina 2021 ja 2022, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt sanoi seuran tiedotteessa.