MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntijan Jesse Joensuun mielestä Pekka Jormakan ja JYPin tilanteessa on selvät ennusmerkit siitä, että pelaaja halutaan ulos Jyväskylästä.

JYPin urheilujohtaja Simo Mälkiä kertoi eilen MTV Urheilulle, ettei vain kaksi peliä neljästä pelannut Jormakka ole vielä täydessä pelikunnossa.

– Hän on terve, mutta roolin mukaiseen pelikuntoon pääsemiseksi me olemme vielä yhteisellä matkalla, Mälkiä sanoi maanantaina.

Urheilujohtajan haastattelussa kävi myös ilmi, että osapuolten välillä on tyytymättömyyttä.

Tänään Jormakka tyrmäsi Mälkiän puheet keskenkuntoisuudesta. Hän ihmetteli lausuntoa ja kertoi, että kuntotestien tulokset ovat uran parhaita.

– Ei ole kyllä sen osalta mitään enää kesken. Se viime kauden vamma on edesmennyttä elämää. Olen ihan täydessä kunnossa, Jormakka kertoi MTV Urheilulle.

Jormakka lisäsi, että on ollut pois kokoonpanosta, sillä sopivaa roolia ei juuri nyt löydy.

Jormakka ei suoraan myöntänyt haluavansa pois JYPistä, mutta MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu näkee ilmassa selvät ennusmerkit.

– Joko JYPin seurajohto tai valmennus ei näe Jormakalle sellaista roolia, mitä on alun perin ajateltu, Joensuu tulkitsee.

– Vaikea tässä on olla näkemättä sitä, että JYP haluaa liikuttaa Jormakan johonkin toiseen joukkueeseen, asiantuntija sanoo suoraan.

Joensuu ei pidä Mälkiän sittemmin kumottuja kuntopuheita poikkeuksellisina urheilujohtajalta.

– Tämä on jääkiekkobisneksessä jollain tavalla normaalia. Jormakalla ja JYPillä on eriävä näkemys, ja kumpikin pelaa nyt mediapeliä. Jääkiekossa työpaikka on vähän höllemmässä, mitä normaalissa työelämässä. Siitä tässä on mielestäni kyse, Joensuu sanoo.

Joensuu tosin lisää ymmärtävänsä Jormakan halunneen tulla julkisuuteen omalla puheenvuorollaan.

– Tässä vähätellään hänen pelikuntoaan. Eihän se näytä hyvältä muiden seurojen suuntaan, ettei hän olisi muka kunnossa. Ymmärrän, että hän halusi sen korjata julkisuudessa.

Näetkö tilanteessa jonkinlaista rauhanomaista ratkaisua, jonka päätteeksi Jormakka jatkaisi kauden loppuun Jyväskylässä?

– Jormakkahan voi vielä voittaa vaikka Suomen mestaruuden JYPissä, mutta on tämä kaukana ideaalitilanteesta. Tässä vaiheessa molemmat, JYP ja Jormakka, varmasti haluavat, että pelaaja pelaa jossain muualla, Joensuu täräyttää.

Pitkän kiekkouran tehnyt Joensuu ottaisi Jormakkana nyt luurin kouraan.

– Tässä kohtaa luottaisin agenttiin ja konsultoisin sinne suuntaan. Asiat eivät ole helppoja, kun joku menee ihon alle. Parasta on antaa agentin tehdä työnsä ja hoitaa itse päivittäinen homma mahdollisimman hyvin.

– Jormakassa on aivan valtava ratkaisupotentiaali. Väitän, että hän on erittäin kiinnostava pelaaja markkinoilla. Sen takia häntä varmasti ärsyttää, että kuntoa kyseenalaistetaan, Joensuu päättää.