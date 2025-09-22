JYPiin suurin odotuksin siirtynyt Pekka Jormakka on pelannut rikkonaisen viime kauden jälkeen vain kaksi joukkueen neljästä ottelusta. Seuran urheilujohtaja Simo Mälkiä myöntää, että tyytymättömyyttä on ilmassa molemmin puolin.

Jormakka, 35, siirtyi JYPiin viime kaudeksi. Hänellä oli allaan loistokausi Jukureissa, joka huipentui paluuna Leijoniin ja MM-kisoihin.

Paluukausi Jyväskylässä jäi kuitenkin tyngäksi. Jormakka oli vakavan, uran jatkoa uhanneen loukkaantumisen vuoksi sivussa puolet runkosarjasta.

Nyt kokenut pelimies on ollut kokoonpanossa vain kahdesti, kun JYP on pelannut neljä matsia.

Mikä on Jormakan tilanne? JYPin urheilujohtajan Simo Mälkiän mukaan täyteen pelikuntoon on vielä tekemistä.

– Hän on terve, mutta roolin mukaiseen pelikuntoon pääsemiseksi me olemme vielä yhteisellä matkalla, Mälkiä avaa.

Mälkiä myöntää, että Jormakan tilanne on aiheuttanut tyytymättömyyttä Hippoksella. Molemmin puolin.

– On aivan luonnollista, etteivät niin seura kuin pelaaja itsekään ole tyytyväisiä tähän nykytilanteeseen. Se kuuluu huippu-urheiluun. On totta, että pelaaja on hommattu JYPiin suurempaan rooliin, ja vielä hän ei ole tähän odotusarvoon vastannut. Meidän tehtävänämme on puolestaan auttaa Jormakkaa täyteen pelikuntoon pääsemiseen, Mälkiä jatkaa.

MTV Urheilun tietojen mukaan loukkaantumissumassa tarpova HIFK etsii pelaajia pulaansa ja on tiedustellut myös Jormakan tilannetta. HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen on Jormakalle tuttu käskijä Mikkelistä.

Onko tyytymättömyys konkretisoitunut puheisiin jopa joukkueen vaihtamisesta ja uudesta alusta? Mälkiän mukaan "niin konkreettisista asioista", eli sopimuksen purkamisesta ei ole keskusteltu.

– Kun pelaajan historiasta löytyy kovia työnäytteitä, niin varmasti odotusarvo nykyhetkeenkin verrattuna on nähtyä suurempi. Mielestäni se on täysin ymmärrettävää eikä siinä ole mitään väärää, päinvastoin. Pekka on JYPin sopimuspelaaja ja me menemme tästä eteenpäin.

Onko Jormakan roolissa ja pelaajaprofiilissa jonkinlaista ristiriitaa nykyvalmennuksen kanssa?

– Tällaisia tilanteita tulee kaikkien pelaajien kanssa. En käyttäisi sanaa ristiriita. Kyse on joukkueurheilusta, jossa jokaisen pelaajan kohdalla arvioidaan suorituksia.

Korjaus 22.9. klo 21.15: Muokattu Simo Mälkiän ensimmäistä sitaattia.