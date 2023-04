Jussi Tapola nimesi yhden merkittävän nimen Tapparan dynastiamenestyksen taakse – nyt edessä on iso muutos

– Tämä valmentaminen on niin paljon muutakin kuin vain pelkkää voittamista. Tämä on pelaajien kanssa tehtävää yhteistyötä, heidän kehittämistään ja kaikkia niitä tarinoita, mitkä tuolla takana on. Tuo työ on se, mikä mua eniten tyydyttää ja motivoi. Se, että pelaajat pystyvät saavuttamaan hienoja asioita ja huippuhetkiä omien uriensa aikana. Eihän tuo muutu tästä miksikään, Tapola sanoi tulevasta.