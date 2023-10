Juristiliitto vaatii kovempia rangaistuksia ihmisille, jotka yllyttävät lapsia rikoksiin

Liiton perjantaina Juristipäivillä julkaiseman kannanoton mukaan rikoslaissa määriteltyä rangaistuksen koventamisperustetta tulisi soveltaa tapauksissa, joissa lapsia on yllytetty tai värvätty mukaan esimerkiksi katujengien väkivaltaan tai huumerikoksiin.

Vastaavaa on nähty esimerkiksi Ruotsin katujengeissä. Alle 15-vuotiaita on käytetty rikoksiin siksi, että he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.