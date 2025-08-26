Sointu Borg kertoo hääsuunnitelmistaan: "Voivat olla ulkomaillakin"

Pirunpeli-panelisti Sointu Borg kiittää realitytelevisio-ohjelmia monista asioista.

Yrittäjä Sointu Borg on yksi uuden Pirunpeli-ohjelman kolmesta panelistista, toimien yhdessä dj-näyttelijä Lina Schifferin ja Apulanta-muusikko Toni Wirtasen rinnalla. Ohjelman kilpailijat julkaistaan 26.8. kello 14.30 MTVuutiset.fi:ssä.

Panelistina Borgin tehtävä on seurata Pirunpelin tapahtumia sekä sen pelaajien sosiaalista ja psykologista peliä.

– Miten he pärjäävät siinä kilpailussa, millaisia mooveja he tekevät. Ja sitten ääneen pohtia, että mikä on järkevää, mikä ei, kuka uskaltaa pelata, kuka uskaltaa ehkä vähän kieroilla. Ikään kuin se mitä siinä näkee, tuntee ja ajattelee, niin sanallistaa sen täysin ääneen omasta vinkkelistään.

Borg kuvailee olleensa "aivan liekeissä" saatuaan tietää, ketkä muut toimivat hänen rinnallaan panelisteina.

– Minulle on tärkeää, että ympärillä on semmoisia tyyppejä, keiden kanssa voi olla rento, oma itsensä. No Toni, kävelevä legenda. Se, että hänen kanssaan edes pääsee tekemään töitä, niin ajattelin, että jes. Linan tiesin Levyraadista aiemmin, olen seurannut hänen uraansa. Hän on tosi fiksu, sanavalmis, median moniottelija. Jotenkin rakastan sitä, että olemme vähän jotenkin semmoinen yllättävä kolmikko.

Panelistina Borg kertoo pysyneensä omalle persoonatyypilleen uskollisena, eli hän on tässäkin tapauksessa ollut häpeilemättä hyvin suora, eikä ole "filtteröinyt" sanomisiaan.

Sointu Borg toimii yhtenä Pirunpelin kolmesta panelistista.Aino Haili / MTV

Etukäteen hän myös toivoi, että koska kyseessä on psykologinen peli, näkisi hän myös sen osallistujilta sitä, että he ovat valmiita pelaamaan tosissaan.

– Se on tosin psykologisesti varmasti aika kuormittavaa. Itse jos olisin mennyt sinne riehumaan, niin apua. Peli on epäreilu, siellä on tosi paljon epäreiluja tilanteita, ja on ollut tosi jännittävää nähdä, miten kisaajat niihin suhtautuvat.

– Mutta minä kerron täysin ilman filtteriä sen, mitä ajattelen. Se, mikä mielestäni on tosi hyvää pelaamista, voi olla jonkun toisen mielestä jotain aivan muuta.

Borg yllättyi nähtyään joistakin osallistujista kuinka ulkokuori voi toden teolla pettää. Erityisesti sen suhteen, kuinka röyhkeän pelityylin jotkut pystyvät omaksumaan. Itsessään Borg yllättyi sen suhteen, kuinka voimakkaasti jotkut pelin tilanteet hänellä menivät tunteisiin.

Pelaajien ja heidän analysoimisensa oli Borgin mukaan äärimmäisen kiinnostavaa ja jopa koukuttavaa. Yrittäjä vitsailee, että onhan hänessä toden totta myös vahvasti keittiöpsykologin vikaa.

– Puolet uraahan on sitä, olivat ne sitten tiktokit tai kirja, Borg nauraa.

Omalla kotisohvallaan Borg on myös kova kuluttamaan realityohjelmia. Katselulistalla ovat usein niin deittirealityt kuin ankarien olosuhteiden selviytymisohjelmat. Kaikki, missä on psykologista peliä, uppoaa.

Borg toteaa, ettei itse asiassa realityn seuraaminen on myös opettanut häntä itseään ja hyödyttänyt uralla.

– En olisi osannut Diilissä osannut koskaan tuottaa hyvää televisiota, ellen olisi katsonut paljon realityohjelmia.

Häitä kohti

Kesällä Borg teki jotain harvinaista: piti ensimmäistä kertaa vuosiin kunnollisen kesäloman. Alkukesä meni "erakoituessa", ja hidastaminen tuntui Borgin mukaan jopa haastavalta.

– En halunnut nähdä ketään ja huomasin alussa, että oli jopa tällaista lomakankeutta, kun alkoi ajaa koneistoja alas. Aika rauhallisesti olen kesää viettänyt ja melko vähän festareilla, mutta Blockfesteille Tampereelle aion mennä.

Kesäkuussa Borg ilmoitti henkilökohtaisen ilouutisen ja kertoi menneensä kihloihin pitkäaikaisen kumppaninsa, räppäri Tomi Solosen kanssa. Borgin mukaan häitä olisi tarkoitus viettää kesällä 2027.

Tulevat häät ovat mielessä, mutta suunnitteluun Borg ei aio ainakaan vielä käyttää liiemmin aikaa tai energiaa.

– Vähän pitää kyllä alkaa miettiä. Isoin homma on valita se päivämäärä ja juhlatila. Kaikki muuthan soljuu. Emme ole vielä päättäneet, onko meillä sellainen traditionaalinen kaava, vai epätraditionaalinen ja iltabileet. Ne ovat ihan auki.

– Mutta rennot juhlat, en kyllä jaksa alkaa häähössöttää vuotta kahta niin, että minkä värisiä pitsejä meille tulee. Jotkut on sellaisia persoonatyyppejä, mutta minulle riittää, että on hyvät bileet, baari auki ja ystäviä.

Vielä sekin on auki, missä kaupungissa häitä juhlitaan. Borg ja Solonen asuvat Helsingissä, mutta Borg on kotoisin Tampereelta ja Solonen puolestaan Kokkolasta.

Pääasia olisi, että juhlat olisivat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Toki pariskunta on väläytellyt ajatusta myös siitä, jos häät olisivatkin ulkomailla.

– Mutta sitten mietimme, että haluamme sinne kuitenkin paljon ihmisiä ja sellaiset häät, ettei vieraille tulisi liikaa kustannuksia. Toki, voivat ne edelleen olla ulkomaillakin. Kaikkia ideoita otetaan vastaan!

– Pitää kuitenkin muistaa, että sitä ei tehdä muita varten, vaan tärkeää, että juhlat ovat oman näköiset. Koska halutessaan niihin voi upottaa rahaa ja mielenterveyttä aivan helvetisti. Silleen rennolla otteella, se on tärkeää pitää yllä.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.