Julianna Jokela kuvasi radiotyön jälkeistä elämäänsä Iholla-sarjaan.
Tulevalla Iholla-ohjelman kaudella tutustutaan jälleen neljän tunnetun suomalaisen arkeen, ja yksi heistä on radiojuontajana tunnettu Julianna Jokela.
Jokela kuvaili syksyllä MTV Uutisille alkuun tuntuneen vaikealta kuvata ja jakaa kaikkia osapuolia elämästä. Kuvaukset alkoivat lähestulkoon heti, kun Jokela jättäytyi pois radiosta viime toukokuussa.
– Siinä on aika paljon erilaisia tunteita koko sen matkan aikana. Huomaan, että siellä on ollut aika paljon luopumisen tuskaa, ja myöskin sellaista, että vitsi miten ihanaa tämä uusi elämä on.
– Aika paljon itsensä sekä identiteetin etsiskelyä, koska niin iso osa identiteettiä on jäänyt pois radion yhteydessä.
Lue lisää: Iholla-sarja saa jatkoa
Radiotyöstä Jokela halusi jäädä pois löytääkseen uusia unelmia ja suuntaa elämälleen. Ennen lopettamistaan Jokela juonsi NRJ-radiokanavan aamulähetystä kolmen vuoden ajan