SM-liigasensaatio yllätti Jukka Jalosen – tehnyt rakettimaisen nousun kolmosdivarista A-maajoukkueeseen

– Teimme filosofisen päätöksen, että valitsemme kaksi erilaista joukkuetta näihin kahteen ensimmäiseen turnaukseen. Saamme nyt ison otoksen pelaajista. Joku saattaa tulla toisen kerran helmikuussa mukaan, mutta veikkaan, että myös silloin on uusia pelaajia matkassa. Meille on tärkeää, että moni pelaaja saa kokemuksia kansainvälisistä otteluista. Kaikki ovat paikkansa ansainneet, mutta monesti näissä peleissä käy niin, että joku pystyy vielä positiivisesti yllättämään meidät, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen miettii MTV Urheilulle.

– Hän on erittäin hyvä kiekon kanssa, mutta hän on yllättävä hyvä myös puolustamaan. Kokonaisvaltainen paketti. Ei hän säälistä ole paikkaansa saanut.

Mikko Lieri / All Over Press

Yksi liigan parhaista ketjuista

– Kärppien paras ketju on ollut Hyry, (Marko) Anttila ja (Aleksi) Antti-Roiko. He ovat olleet koko Liigassa ihan TOP 3 -ketju tähän mennessä, jos miettii kokonaisuutta, viidellä viittä vastaan -pelaamista ja alivoimaa. Ylivoimaa he eivät pääse vetämään, mutta he ovat silti olleet aika tehokkaita, Jalonen puntaroi.