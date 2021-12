Jukka Jalonen harmissaan NHL:n olympiapäätöksestä, Pekingin koronarajoitukset mietityttävät yhä – "Ei sitä käy kiistäminen"

Seuraavaksi Leijonien johtoporras suuntaa katseensa Eurooppaan. Epävarman tilanteen vuoksi Leijonat on koko ajan kartoittanut vahvasti myös Euroopasta koottavaa joukkuetta, joten he eivät suinkaan joudu aloittamaan joukkueen kokoamista tyhjältä työpöydältä.

– Meillä on iso lista pelaajia Euroopasta. Olemme pelanneet kaksi turnausta ja olemme nähneet reilu 50 pelaajaa livenä. Meillä on hyvä sapluuna siinä mielessä, että nyt me olemme pidemmällä tässä projektissa kuin olisimme olleet NHL-pelaajien kanssa. Kilpailu pelipaikoista on kovaa ja katsotaan pikkuhiljaa, ketkä lopulliseen joukkueeseen tulee mahtumaan, Jalonen sanoo.