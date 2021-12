Jukka Jalonen myöntää suoraan: Leijonille rakennetaan nyt kahta erilaista olympiajoukkuetta

Tuoreet uutiset eivät ole kuitenkaan luvanneet hyvää . NHL:n koronaprotokollalistalla on nyt yli 100 pelaajaa ja toimihenkilöä.

Tämä on johtanut kovaan keskusteluun siitä, että matkaako NHL lainkaan olympialaisiin.

– Olemme pelanneet kaksi hyvää turnausta, joissa on ollut kaksi vahvaa joukkuetta mukana. Jos näin pääsee käymään, että NHL ei tule mukaan, niin meillä on silti erittäin hyvä tilanne tässä. Tuossa on todella paljon hyviä, tasaisia pelaajia kilpailemassa pelipaikoista. Jos joukkue valitaan Euroopasta, niin olemme valmiita siihen, Jalonen toteaa.