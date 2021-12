Sihvonen: Yksi esimerkki osoittaa Jukka Jalosen Leijonat-valintojen poikkeuksellisuuden – "Olemme aavistuksen verran vaarallisen itsetyytyväisyyden vallassa"

Olen aina silloin tällöin 17 vuoden ajan omiksi töikseni ja/tai lukijoita ja katselijoita palvellakseni pyrkinyt laatimaan pelaajalistoja Leijoniin sen eri turnauksiin. Eri aikoina tehtävä on ollut vaihteleva eri tavoin.

Lopulta 2016-2021 kaukalotodellisuus on oikeasti alkanut muuttua. Ajanjakson loppua kohti se suorastaan kiihtynyt. Jos vielä 2015 maailmancupiin ja olympialaisiin 2018 ei pelaajien puolesta ollut määräänsä enempää tunkua, oli melko selvää, ketkä valittiin NHL-pelaajista 2015 ja ketkä 2018 Euroopassa pelanneista pelaajista Leijoniin, mutta juuri nyt ääni on eri kellossa.

Huomionarvoista on enemmän se, että esiin on puristunut absoluuttinen kärki ja sen alle 50-70 erinomaisen suomalaisen pelaajan perusta. Toki edelleenkään Suomi ei pärjää laatupelaajien määrässä etenkään Kanadalle, Ruotsille ja Venäjälle, mutta taiten ja pieteetillä tehty kiri syksystä 2009 on totta ja tuottanut tulosta.