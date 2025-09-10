Isot satsaukset SM-liigakauteen: Kärkipakki pitkään sivussa

Keskiviikkona SM-liigakautensa avaava JYP kertoo kärkipuolustajansa Teemu Erosen olevan jopa kaksi kuukautta sivussa kaukalosta.
MAINOS
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Vielä viime kaudella JYP-kapteenina toiminut Eronen oli sivussa harjoituskauden viimeisestä ottelusta.
Jyväskyläläisseura päivitti Ilves-avausta edeltävänä päivänä joukkueensa loukkaantumistilanteen, jossa Erosen kerrottiin olevan sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa.
JYPin puolustuksesta puuttuvat myös kahdesta kolmeen viikkoa sivussa oleva Joona Lehmus sekä viikon tai kaksi kauden avaustaan odotteleva Tobias Winberg.
Viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt JYP kasvatti SM-liigaseuroista eniten pelaajabudjettiaan tälle kaudelle.