Isot satsaukset SM-liigakauteen: Kärkipakki pitkään sivussa

12:44imgMTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei lupaillut JYPille kovia sijoituksia suurista satsauksista huolimatta.
Julkaistu 10.09.2025 10:41
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Keskiviikkona SM-liigakautensa avaava JYP kertoo kärkipuolustajansa Teemu Erosen olevan jopa kaksi kuukautta sivussa kaukalosta.

Vielä viime kaudella JYP-kapteenina toiminut Eronen oli sivussa harjoituskauden viimeisestä ottelusta.

Jyväskyläläisseura päivitti Ilves-avausta edeltävänä päivänä joukkueensa loukkaantumistilanteen, jossa Erosen kerrottiin olevan sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa.

JYPin puolustuksesta puuttuvat myös kahdesta kolmeen viikkoa sivussa oleva Joona Lehmus sekä viikon tai kaksi kauden avaustaan odotteleva Tobias Winberg.

Viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt JYP kasvatti SM-liigaseuroista eniten pelaajabudjettiaan tälle kaudelle.

