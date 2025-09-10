Urheilu
Juhamatti Aaltonen "laittoi talot ja autot kiinni" liigaseuran voittoon – lopputulos on hilpeää kuunneltavaa

0:54imgJuhamatti Aaltonen latasi kuolemattoman heiton liigakierroksen alla
Julkaistu 14 minuuttia sitten

MTV URHEILU

Leijonien kevään 2011 maailmanmestari Juhamatti Aaltonen aloitti tiistaina MTV Urheilun liiga-asiantuntijana. Aaltonen tuli näyttävästi ovista sisään, kun hän latasi liigakauden avauskierroksen alla jäätävän ennustuksen. Se… melkein osui.

Kierrosraportti: SM-liigassa heti jättiyllätys

Katso myös: SM-liigakauden avauksessa heti raju tuomarivirhe? Tätä tilannetta puitiin MTV Urheilun studiossa

MTV Urheilun liigastudio seurasi tiistaina koko kierroksen tapahtumia 360-lähetyksessä. Ennen kuin kiekko putosi kuudella eri paikkakunnalla jäähän, studiossa otettiin esiin Kärppien ja Sportin kohtaaminen.

Kärpät lähti otteluun vedonlyöntikertoimien perusteella selkeänä ennakkosuosikkina (1,45–5,30–5,85).

– Mutta olisiko tämä sellainen ilta, että Sport voisi tulla ja yllättää? MTV Urheilun studiojuontaja Teemu Niikko kyseli.

– Ei ole, asiantuntija Juhamatti Aaltonen täräytti välittömästi vastapalloon.

– Ei, ei. Kaikki rahat Kärpille. Ainakin itse laittaisin kämpät ja autot kiinni. En näe mitään syytä sille, miksi (Sport) voisi voittaa. Voi tietenkin, mutta en usko, Aaltonen jatkoi ilmoitteluaan.

Noh, lopputuloksen voi jo arvata.

Kierroksen jälkeen studiossa oli naurussa pitelemistä, kun Sport järjesti jättiyllätyksen ja kaatoi Kärpät Oulussa (loppulukemat 0–3).

Lisää: Kärpiltä heikko kauden avaus – Petri Karjalainen murahti olosuhteista

Aaltosen uhmakas ennustus nousi totta kai esiin. Mutta miten hän itse reagoi kierroksen jymykäänteeseen? Siitä lisää jutun yläreunan videolta.

Lisää aiheesta:

